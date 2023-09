Terra e Paixão: o que vai acontecer com Yandara, personagem de Rafaela Cocal?

A vida que Yandara (Rafaela Cocal) sempre sonhou ao lado de Franco (Gil Coelho) ficará para trás em Terra e Paixão. Jurecê (Daniel Munduruku) tem uma visão envolvendo a morte da jovem, invade a casa da família La Selva e a neta do pajé fica assustada, preferindo colocar um ponto final na relação com o gerente e levando adiante o casamento com Rudá.

No último capítulo, Yandara procurou o namorado e explicou os motivos para encerrar o relacionamento. Logo depois que Petra (Débora Ozório) atira acidentalmente no pé de Hélio (Rafa Vitti), Jurecê associa o fato à sua ida à fazenda. Em uma conversa com a neta, o pajé deixa claro que, se não tivesse invadido a residência, a vítima da bala seria a modelo e ela fica apavorada.

Para agradar o avô e com medo de Jurecê ter outra visão envolvendo sua morte, a modelo segue firme em sua decisão, mesmo com o gerente do banco pedindo para que ela siga o coração e não o abandone.