Terra e Paixão: Hélio assume culpa em acidente para proteger Petra

Em "Terra e Paixão", Petra (Debora Ozório) confundiu Rodolfo com um abusador e ficou bastante nervosa quando o avistou dentro de casa. A presença do rapaz deixou a agrônoma com medo e ela acidentalmente atirou no pé de Hélio (Rafa Vitti). Após o ocorrido, todos prestarão depoimento à polícia e o engenheiro assumirá a culpa pelo disparo para proteger a amada.

VEJA MAIS

Logo após o disparo, Caio (Cauã Reymond) e Antônio (Tony Ramos) levam o engenheiro ao hospital e ficam aliviados ao ouvir do médico que o caso não é grave. Ao encontrar o delegado Marino (Leandro Lima), Hélio garante que foi um acidente logo após ter mexido na arma do fazendeiro.

No centro de saúde, a dupla é avisada que o caso precisará seguir o protocolo e ser reportado para a polícia por se tratar de um ferimento causado por arma de fogo. Pouco tempo depois, o delegado Marino (Leandro Lima) chega no hospital e Antônio afirma que o objeto foi disparado acidentalmente por Hélio.

Para proteger a amada, que sofre com o vício em remédios, o engenheiro assume a culpa após Marino perguntar se a versão dada pelo fazendeiro foi, de fato, o que aconteceu. "Confirmo, sim. O doutor Antônio tinha algumas armas sobre a mesa do escritório. Eu peguei uma delas, não sabia que estava carregada. Eu brinquei de atirar e acabei acertando, sem querer, no meu próprio pé", mente.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)