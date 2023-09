Cauã Reymond e Bárbara Reis quebram cama em ensaio de cena de sexo; vídeo

Os protagonistas de "Terra e Paixão", Cauã Reymond e Bárbara Reis, passaram por um incidente curioso durante as filmagens da novela da Rede Globo. Eles conseguiram quebrar a cama do estúdio. A informação foi compartilhada nas reses sociais dos artistas nesta quarta-feira (20).

VEJA MAIS

A cena não havia sido gravada, porque o casal fictício estava ensaiando. O ator perguntou a Bárbara: "O que aconteceu aqui?". Ela prontamente respondeu: "Caio e Aline quebraram a cama."

Apesar do susto e das risadas, uma equipe conseguiu reparar o móvel para a gravação oficial ocorrer. Cauã brincou com a situação, perguntando se agora a cama está segura. As imagens vão ao ar nos próximos dias, a partir das 21h15.