Terra e Paixão: Lucinda fica chocada ao ver Marino visitar Graça

Marino (Leandro Lima) não consegue esconder a felicidade após o nascimento de seu filho com Graça (Agatha Moreira). A loira, que engravidou para dar um golpe na família La Selva, recebeu a visita do ex-amante em casa, mas foi surpreendida com a presença de Lucinda (Débora Falabella), que agora está ainda mais desconfiada de que o bebê é filho do namorado com a dona da boutique.

A ideia de Graça era usar o delegado para tentar enganar Antônio (Tony Ramos), já que inventou que estava grávida de Daniel (Johnny Massaro). Agora com o nascimento do bebê, que recebeu o mesmo nome do advogado, Marino está disposto a assumir a paternidade, mas a filha de Gladys (Leona Cavalli) não quer abrir mão da fortuna.

Mesmo com Luigi (Rainer Cadete) e Lucinda desconfiados, o delegado faz questão de ir à mansão dos La Selva para visitar o bebê. Na fazenda, Marino é flagrado pela gerente da cooperativa no momento em que está carregando e brincando com o filho.

Surpresa, a moça encara o delegado e os dois ficam em silêncio, que logo é interrompido por Graça. "Que bom que vocês vieram ver o Danielzinho", diz a loira.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)