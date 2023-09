Terra e Paixão: quem é o dono e onde fica a fazenda La Selva?

Em "Terra e Paixão", o produtor rural Antônio (Tony Ramos) comanda a enorme fazenda La Selva, onde vive com a esposa Irene (Gloria Pires), a filha Petra (Debora Ozório) e o genro Luigi (Rainer Cadete). Fora da televisão, a propriedade fica em Deodápolis (MS), onde 80% das cenas da trama foram gravadas, segundo o administrador do local, Aurélio Rocha.

A fazenda Annalu, nome real da propriedade, existe há 20 anos e foi comprada pelo avô de Aurélio há 20 anos. No início, a família do rapaz possuía apenas uma pequena empresa de venda de grãos que começou a se expandir ao longo dos anos.

Na novela, Antônio trabalha com a produção de soja e milho, diferente da propriedade da fazenda Annalu, que foca em três atividades: agricultura, criação de gado e piscicultura - a mais recente.

Equipe gravando cenas da novela na fazenda Annalu (Reprodução/Portal Uol)

A propriedade foi escolhida após ter participado de algumas reportagens voltadas ao agronegócio. "No ano passado, recebemos as equipes dos programas Agro+ e Globo Rural. Quando a equipe da Rede Globo no Rio de Janeiro estava com a demanda de procurar uma fazenda para gravar a novela, fomos mencionados. O Walcyr Carrasco veio até a propriedade para avaliar se era possível gravar aqui", contou o proprietário ao portal uol.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)