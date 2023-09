Sexo em novela: Barbara Reis e Cauã Reymond revelam bastidores da cena sensual em Terra e Paixão

Na novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, os atores Barbara Reis e Cauã Reymond têm protagonizado cenas de sexo que têm agitado o público. Recentemente, a atriz decidiu abrir o jogo sobre os bastidores dessas sequências sensuais, revelando como é encarar o desafio.

Sobre o frisson causado pelas cenas de sexo, Barbara afirmou que o público, sem dúvida, nutre curiosidade a respeito delas, mas ressaltou que a experiência é mais simples do que aparenta à primeira vista.

"Todo mundo tem uma fantasia a respeito disso, mas a coisa é muito mais simples, muito menos impactante do que parece. As cenas são feitas com cortes, pensando no que vai ao ar. É muito mais tranquilo de fazer do que tenso, é uma atmosfera mais descontraída para que tudo saia como planejado", explicou a atriz em entrevista ao Gshow.

Barbara expressou sua satisfação com o resultado das cenas e o apreço do público pelo casal na trama: "É ótimo que cause esse frisson, esse é o resultado que almejamos. São duas pessoas que estão ali em prol de um objetivo comum."