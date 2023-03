Atriz da Globo passa mal após comer pizza congelada: 'Apetitosa e ordinária'

A atriz Barbara Reis, que está prestes a estrear na nova novela das 21h da Globo, "Terra e Paixão", passou mal após comer uma pizza congelada comprada em um mercado. No último domingo (12), em sua conta do Twitter, a artista relatou ter tido fortes dores de estômago e ter vomitado por conta do alimento. Barbara foi levada ao hospital de madrugada, onde recebeu soro e cuidados médicos.

“Comi pizza de mercado. Tão apetitosa e ordinária. Passei a noite muito mal, tive vômito e diarreia. 3:30 da manhã fui pro hospital. Tomei soro. Agora é cuidar da alimentação. Porque a semana tá daquele jeito que gostamos. Muito trabalho e com muita saúde. Bom domingo a todos”, escreveu ela na rede social. No entanto, a artista apagou a publicação.

Barbara Reis é conhecida por seu trabalho na TV e no teatro, tendo participado de produções como "Velho Chico", "Os Dias Eram Assim", "Falas Negras", "Impuros" e "Jesus". Agora, ela irá dar vida a Aline, uma professora de matemática e empreendedora rural, em "Terra e Paixão", nova novela de Walcyr Carrasco na emissora carioca.