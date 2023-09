Terra e Paixão: Agatha mente e aplica golpe em Gentil

Agatha (Eliane Giardini) está mostrando aos poucos as reais intenções com o seu retorno para Nova Primavera, em "Terra e Paixão". Fingindo que quer retomar o tempo perdido com os filhos, a vilã da trama está mesmo interessada na fortuna de Antônio (Tony Ramos) e Gentil (Flavio Bauraqui) e começou a colocar seu plano em prática.

Primeiro, a vilã descobre que vai ganhar mensalmente uma quantia do antigo marido e comemora o feito. Em seguida, Agatha tenta arrancar mais dinheiro do outro ex-companheiro e mente ao dizer para Gentil que está se sustentando às custas de Angelina (Inez Viana).

Após a mãe de Jonatas (Paulo Lessa) informar que pensa em voltar a trabalhar como atendente ou diarista, o ex-namorado decide oferecer ajuda e Agatha não dispensa, apesar de deixar claro que o valor é apenas um empréstimo.

"Vamos combinar, o dinheiro que transferiu para mim é só um empréstimo. Assim que eu conseguir um emprego, faço questão de pagar", mente.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)