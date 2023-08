Terra e Paixão: quem é a vilã da novela das nove?

A verdade sobre o verdadeiro motivo para Agatha (Eliane Giardini) ir atrás dos filhos está cada vez mais próxima em "Terra e Paixão". Nos próximos capítulos, a mãe de Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa), recém-chegada em Nova Primavera, deixará claro que é a grande vilã da trama e está interessada na fortuna do ex-marido.

VEJA MAIS

Tudo virá à tona na trama quando a ex-eusposa de Antônio (Tony Ramos) conversar com um comparsa misterioso, afirmando que retornou à cidade para colocar as mãos na fortuna do fazendeiro. Além disso, a amiga de Angelina (Inez Viana) deixa claro que pretende enganar e roubar outras pessoas, antes de sumir novamente de Nova Primavera.

Quem toma coragem e investiga o passado da mãe de Caio é o advogado Silvério (Samir Murad). O advogado recebe ordens do cliente para depositar uma quantia mensal na conta de Agatha, mas, desconfiado das reais intenções da vilã, o profissional se une a Irene (Gloria Pires) e começa a buscar informações sobre a vida da mulher.

Além do advogado do pai de Petra (Debora Ozorio), Jurecê (Daniel Munduruku) também vê perigo em Agatha e chega a alertar Caio, mas o namorado de Aline (Bárbara Reis) não ouve os conselhos e continua acreditando que a mãe se importa de fato com ele.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)