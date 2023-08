Terra e Paixão: quem é o terceiro filho de Agatha na novela?

Em "Terra e Paixão", o retorno de Agatha (Eliane Giardini) revelou segredos envolvendo Gentil (Flavio Bauraqui) e Evandro (Rafael Cardoso). Com o primeiro, a amiga de Angelina (Inez Viana) teve Jonatas (Paulo Lessa) e com o segundo, seu amante no passado, ela teve um filho levado para a Europa ainda criança.

O segredo da mãe de Caio (Cauã Reymond) vem à tona por causa de Irene (Gloria Pires), que está disposta a desvendar todos os mistérios de Agatha. Após descobrir que a rival é mãe de um terceiro rapaz, a mãe de Petra (Debora Ozório) decide contar tudo ao marido.

Com a nova descoberta, o fazendeiro procurou a ex-mulher por quem ainda possui sentimentos e perguntou se ela teve um filho com o médico. "É, eu tive, mas até isso a família de Evandro tirou de mim. Nunca mais falei com ele. O rapaz não quer saber de mim, me odeia, porque acredita que sou a culpada pela morte do pai", revela Agatha.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canalli)