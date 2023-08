Dupla Chitãozinho & Xororó visita set de 'Terra e Paixão' e canta música de abertura com o elenco

As músicas da dupla Chitãozinho e Xororó estão presentes em várias novelas produzidas pela TV Globo ao longo dos anos. Em "Terra e Paixão", novo folhetim da faixa das nove, a música "Sinônimos" foi regravada e virou o tema de abertura da trama. Na última quinta-feira (24), os cantores surpreenderam o elenco e visitaram o set de gravações, além de cantarem o sucesso ao lado dos atores.

VEJA MAIS

A ida à cidade fictícia de Nova Primavera teve como destino o Naitendei, bar famoso da cidade, deixado por Cândida (Susana Vieira). Enquanto o núcleo do local grava as cenas, os irmãos chegaram e foram aplaudidos por todos. Além da presença ilustre, o elenco de "Terra e Paixão" também recebeu um show particular.

Confira:

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)