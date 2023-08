Terra e Paixão: Antônio pede perdão para Caio e cena comove internautas

Depois de muitos anos vivendo em conflito, Antônio (Tony Ramos) decidiu fazer as pazes com o primogênito Caio (Cauã Reymond) após descobrir que Agatha (Eliane Giardini) está viva. Por achar que havia perdido o grande amor de sua vida durante o parto do garoto, o vilão de "Terra e Paixão" sempre desprezou o namorado de Aline (Bárbara Reis) e preferia os outros filhos.

A cena foi exibida pela TV Globo no capítulo da última quinta-feira (24) e chamou atenção pela atuação de Tony Ramos e Cauã Reymond no folhetim das nove. No Twitter, fãs da novela comemoraram a reaproximação dos personagens e parabenizaram os atores pelo desempenho. Assista ao vídeo:

Como foi a cena?

Antônio reencontrou Agatha e ficou irritado por ela tê-lo feito acreditar que estava morta, quando, na verdade, simulou a própria morte e ficou presa durante anos em uma penitenciária do Rio de Janeiro.

Logo depois de ver a ex-mulher, o produtor rural de Nova Primavera decide procurar o filho mais velho e pedir uma segunda chance para ele. "Hoje eu sei que você não é o culpado pela morte da Agatha. Hoje eu sei. E isso que me deixa atormentado porque desde que você nasceu tenho esse ódio dentro de mim", confessa Antônio.

Caio fica surpreso com a atitude do pai e revela ter achado que "esse dia", do pedido de desculpas vindo do produtor rural, nunca fosse chegar. Ao relembrar a forma como sempre foi tratado em relação à família, o namorado de Aline ouve Antônio admitir que errou no passado. "Escuta, dá um abraço aqui. Ô rapaz, eu to pedindo perdão para você", diz ele.

