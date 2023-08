Que horas vai começar a novela 'Terra e Paixão' hoje (24)?

A novela "Terra e Paixão", do autor Walcyr Carrasco, transmitida no horário nobre, é exibida de segunda-feira a sábado pela TV Globo. Hoje, quinta-feira (24), a trama protagonizada por Bárbara Reis começa às 21h20, após o Jornal Nacional.

VEJA MAIS

Qual a história de "Terra e Paixão"?

A nova novela da TV Globo será ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera. Walcyr Carrasco aborda no enredo do folhetim o universo rural, com as plantações e as tecnologias utilizadas atualmente nas fazendas e contou ter se inspirado na história da própria família para construir o roteiro central.

Repleto de histórias de amor, esperança e ambição, o folhetim apresentará a história de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e passa a ser cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Após a morte do companheiro, a protagonista decide assumir os negócios deixados por ele e passa a trabalhar como produtora agrícola. Na nova vida, ela passará a ter problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai dos dois irmãos.

Terra e Paixão terá o enredo central focado no agronegócio e nas disputas por terras, apresentando o embate entre o fazendeiro vivido por Tony Ramos e a luta de Aline para preservar e manter o patrimônio da família.

Qual o elenco de "Terra e Paixão"?

Bárbara Reis - Aline;

Ítalo Martins - Samuel;

Tony Ramos - Antônio La Selva;

Cauã Reymond - Caio;

Paulo Lessa - Jonatas;

Johnny Massaro - Daniel;

Glória Pires - Irene;

Debora Ozório - Petra;

Agatha Moreira - Graça;

Charles Fricks - Ademir La Selva;

Rainer Cadete - Luigi;

Ruan Alves - Tairone Vale;

Amaury Lorenzo - Ramiro Neves;

Tatiana Tiburcio - Jussara;

Tata Werneck - Anely;

Jonathan Azevedo - Odilon;

Flávio Bauraqui - Gentil;

Camilla Damião - Menah;

Inez Viana - Angelina;

Daniel Munduruku - Jurecê Guató;

Susana Vieira - Cândida.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canalli)