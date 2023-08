Terra e Paixão: Agatha retorna para Nova Primavera e deixa Caio nervoso

No capítulo desta segunda-feira (14) em "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) cumpriu a pena e ganhará a liberdade na penitenciária do Rio de Janeiro. Na saída do local, estará Angelina (Inez Viana) esperando para recepcionar a mãe de Caio (Cauã Reymond), que está decidida a voltar para a cidade natal e assim reencontrar o filho.

Desde a infância, o namorado de Aline (Bárbara Reis) acreditava que a mãe estava morta e era humilhado constantemente por Antônio (Tony Ramos), por este motivo. Quando descobriu que o corpo de Agatha não estava no caixão, além da certidão de óbito estar desaparecida até hoje, o rapaz decidiu que começaria a investigar o sumiço da mãe, sem saber que ela estava viva.

Agatha retorna para Nova Primavera e, com a ajuda de Angelina, a ex-mulher de Antônio encontra o filho. Ao levar Caio até a mãe, a governanta avisa ao rapaz que uma mulher quer conhecê-lo e a personagem de Eliane Giardini vai direto ao ponto, diz quem ela é e pede um abraço.

A recepção de Caio não é das melhores e o encontro o deixa revoltado, já que a mãe estava viva e nunca entrou em contato durante todos os anos em que estava longe. "Chega disso, chega. Sai, sai dessa casa, porque eu não tô aguentando!", responde o namorado de Aline, levando Agatha aos prantos.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)