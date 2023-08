Terra e Paixão: Anely faz proposta para Enzo após ser desmascarada

Em "Terra e Paixão", Enzo (Rafael Gualandi) estava cumprindo as ordens de Tadeu (Claudio Gabriel) e conseguiu descobrir que Anely (Tatá Werneck) é a dominatrix por quem o presidente da cooperativa está interessado. Durante as investigações, o técnico de T.I acabou se apaixonando pela camgirl e recebe uma proposta da irmã de Lucinda (Débora Falabella) para não revelar o segredo.

VEJA MAIS

"Não quero grana. Eu me apaixonei por você. Por você de máscara, de dominatrix, por você aqui ao vivo. Eu estou louco, pirado, só de ver você aos pedacinhos no laptop do doutor Tadeu. Já pensou ver inteira?", confessa Enzo.

Apaixonado, o técnico de T.I até faz proposta de casamento para a camgirl desistir da profissão e seguir com uma relação ao lado dele. Sem interesse em compromisso sério, Anely dispensa o pedido e faz outra proposta ao rapaz.

"Quero que você faça o doutor Tadeu acreditar que a Rainha Delícia é outra. Consegue o que eu quero, me tira dessa e vai ter tudinho de mim", promete ela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)