Gretchen mostra foto do marido, o paraense Esdras, pelado em viagem pela Grécia; veja

Gretchen não temeu em compartilhar um clique ousado do marido, o paraense Esdras de Souza. O casal está em viagem pela Grécia. Na imagem, postada nesta segunda-feira (20), o saxofonista aparece pelado, de costas, em uma sacada do quarto de hotel.

A artista mostrou que o casal tem aproveitado dias de sol, já que o paraense mostra um marca de bronze no bumbum. Na postagem, Gretchen "protegeu" o amado com um adesivo do Instagram, não deixando que ele ficasse totalmente exposto na publicação.

A dançarina escreveu em uma legenda. "Ê laia, hein", disse, com emojis de explosão e também "Daora".

Gretchen posta foto nua de Esdras. (Instagram / Gretchen)

Nas redes sociais, ela comentou sobre a viagem de casal: "Depois do sol. Nós dois na Grécia. Só amor", afirmou ela. Gretchen ainda falou do descanso das redes sociais. "Estou longe dos stories. Pela primeira vez estou descansando, mas logo estou de volta", destacou a dançarina.