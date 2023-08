Terra e Paixão: Caio desiste de casamento depois de encontrar Aline

Prestes a se casar com Graça (Agatha Moreira), em "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond) decide mudar o futuro e seguir seu coração. Após encontrar Aline (Bárbara Reis) antes da cerimônia, o primogênito de Antônio (Tony Ramos) percebe que está tomando uma decisão errada apenas por Daniel (Johnny Massaro) e desiste de levar o casamento adiante.

Quando Graça entra na igreja, o produtor rural logo começa a imaginar que é Aline, sua amada, que está andando em direção ao altar, vestida de noiva. Assim que a filha de Gladys (Leona Cavalli) sobe ao altar, o filho de Antônio abre o jogo, pede perdão e diz que não pode se casar com ela.

"Não posso fazer isso com a minha vida, nem com a sua. Sei que vai doer, mas não posso. Me perdoa, eu não posso casar com você, de jeito nenhum", desabafa o rapaz.

Em choque, Graça pede para o irmão de Daniel não fazer isso com ela. Ao perceber que está sendo abandonada diante de toda a cidade, a filha de Gladys desmaia e é amparada pela mãe e por Irene (Gloria Pires).