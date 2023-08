Terra e Paixão: Por que Agatha abandonou Gentil? Saiba o motivo

O retorno de Agatha (Eliane Giardini) para Nova Primavera trará muitas revelações que envolvem até mesmo o nome de Gentil (Flávio Bauraqui) e Jonatas (Paulo Lessa). Em "Terra e Paixão", durante a juventude, ela abandonou o pai de Menah (Camilla Damião) logo após conhecer Antônio (Tony Ramos) no bar de Cândida (Susana Vieira).

Quando estava com Gentil, Agatha engravidou e ele ficou preocupado, pois eles não tinham condições financeiras para cuidar de uma criança. Como a jovem tinha uma prima que trabalhava no bar, a mãe de Caio (Cauã Reymond) conseguiu um emprego de garçonete no local, o que ajudava com os gastos dentro de casa.

Por que Agatha abandonou Gentil?

Durante a gravidez de Jonatas, Agatha sumiu da casa na qual morava com Gentil e reapareceu com o bebê nos braços, dizendo ao então namorado que estava em uma casa que ajuda mulheres grávidas.

Agatha conheceu Antônio enquanto trabalhava no Naitandei e este foi o motivo pelo qual ela abandonou o filho e Gentil. Para o companheiro, ela disse que tinha planos muito altos, apesar de amá-lo, e, por isso, iria seguir a vida ao lado de "um homem muito rico".

"Passei a vida toda sem dinheiro, Gentil. Sem nada. Só olhando o que as pessoas têm e pensando: ‘Quando é que vou ter, quando é que vou ter?’. Gentil, vou deixar esse menino com você. Cuida dele. Não cuidei ainda, mas queria que se chamasse Jonatas. É um nome da Bíblia, vai ser bom. Eu quero outro destino”, falou Agatha, que se casou com Antônio e teve Caio.

