Terra e Paixão: quem canta a música de abertura da novela?

No lugar de ‘Travessia’, a nova novela das nove ‘Terra e Paixão’ estreou ontem (08), e já marcou o público com a música de abertura que é um clássico do sertanejo brasileiro. Em uma nova versão, a música de Chitãozinho e Xororó ‘Sinônimos’ conta com a participação da cantora Ana Castela.

VEJA MAIS

A abertura da trama tem tudo a ver com a história, que acompanha o conflito por terras e questões agrárias, e a vida da protagonista Aline, interpretada por Bárbara Reis. No clipe, a atriz destaca a agricultura e a importância da terra, enquanto os outros personagens princiapais representam o tempo e a transformação.

Escrita por Walcyr Carrasco, a trama tem forte elenco com Cauã Reymond, Johnny Massaro, Paulo Lessa e os vilões, interpretados por Tony Ramos e Glória Pires.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)