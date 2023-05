Terra e Paixão: Glória Pires e Tony Ramos fazem parceria pela sexta vez na televisão

Os atores Tony Ramos e Glória Pires retornam para as telas da TV Globo nesta segunda-feira (8), como um casal de vilões na nova novela "Terra e Paixão". Os dois voltaram a contracenar juntos, como Irene e Antônio e juntos liderando a família La Selva, a família mais poderosa da cidade fictícia Nova Primavera. Assim sendo, o casal têm dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Débora Ozório). Antônio, o todo-poderoso, foi muito apaixonado por Agatha, com quem teve Caio (Cauã Reymond), e culpa o rapaz pela morte da mãe no pré-parto.

Tony Ramos e Glória Pires já estiveram juntos formando par romântico nas novelas Belíssima (2005), Paraíso Tropical (2007), e também estiveram juntos no remake de Guerra dos Sexos (2012). Além das novelas, os atores também foram casados nos filmes Se Eu Fosse Você (2006 e 2009), grande sucesso de bilheteria.

Em entrevista, o ator comentou sobre o prazer de poder dividir um espaço na tela com Glória Pires. "Me reunir com Glorinha novamente me recorda essa saudação: ‘um prazer que se renova’, a gente já se entende no olhar. A novela tem o maior agrupamento de mistérios que já encontrei. Os mistérios que envolvem a personagem da Glória são surpreendentes”, conluiu o artista.

