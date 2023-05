‘Terra e Paixão’ estreia com o clássico: paixão, segredos e temas polêmicos

Hoje, 08, é dia de estreia na TV Globo. A novela das nove, ‘Terra e Paixão’ inicia com a saga de Aline (Barbara Reis), uma professora de matemática. Depois de ver sua vida mudar após um crime, ela começa a enfrentar alguns desafetos com justiça e esperança. Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, Aline precisa lidar com a família de Antônio La Selva (Tony Ramos), dividida pela ambição e muitos segredos.

A personagem da protagonista vai se ver dividida entre os irmãos, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso fazendeiro Antônio, com quem precisará brigar para manter suas terras.

“Ela é uma mulher que aponta a seta e vai para a frente. Aline resolve as coisas muito na força da ação. Então, por conta disso, ela é muito diferente”, revela Bárbara Reis.

“Aline é como eu. Eu e ela estamos em momentos parecidos, excluindo a parte trágica. A preparação ficou muito para o ao vivo, para o momento que cheguei no Mato Grosso do Sul, para as primeiras cenas. Quando pisei na terra, eu entendi quem era a Aline. Fora isso, foquei em aprender o sotaque, neutralizar o meu e colocar o R sutil da região”, acrescentou a protagonista.

Próximo a Aline, está o Gentil (Flávio Bauraqui), um homem simples, trabalhador da terra e que esconde um segredo. Ligado a Antônio, Gentil ainda cultiva um relacionamento do passado com Jussara (Tatiana Tibúrcio), a mãe da protagonista.

“Ele é um cara guerreiro, dono de terra e trabalhador, mas ao mesmo tempo, muito culto, inteligente, sábio e um pai que criou os filhos sozinho. Ele tem uma visão muito diferenciada da vida, até eu lendo, me surpreendi com ele, porque o Gentil é ‘fora da curva’, ele foge do estereótipo do cara mais velho, de 60 anos, que mora na roça. Ele é um cara muito forte que surpreende com as suas ideias e comportamento”, antecipa Flávio Bauraqui.

A produção escrita e criada por Walcyr Carrasco traz todo esse universo tradicional noveleiro, cheio de paixão, desavenças, tragédias, personagens profundos e uma pitada de humor. Além de uma história cheia de mistérios.

“É uma novela clássica, que mostra a força do amor e a superação. Com uma trama que se apresenta através de um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas”, explica Walcyr Carrasco.

“Acho que é papel da novela trazer temas que são sensíveis e comuns a todos nós. Vejo conversas sobre drogas proibidas por lei, mas muito pouco das que são dadas com receita médica e que provocam vício também. A personagem da Débora mostra exatamente essa situação, é importante lembrar que todo agente químico tem reações e por mais que a princípio seja legalizado, pode viciar. Um drama muito real e atual. Já a Anely (Tatá Werneck), eu conheci pessoas que ganham a vida através de sites eróticos, mostrando o corpo. É algo extremamente atual, uma discussão curiosa. Tata saberá fazer esse personagem com maestria, humor e, ao mesmo tempo, a seriedade que também precisa”, conclui o escritor.

Por falar em Anely, que é uma jovem que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon (Jonathan Azevedo), que não tem qualquer desconfiança sobre isso.

“Estou tendo a oportunidade de viver um universo muito diferente de onde eu venho. Passei por uma fase difícil, acabei de fazer uma cirurgia no joelho, e a TV Globo, maravilhosa, me abraçou. Poder fazer esse personagem que é mestre em Krav Maga. Estou podendo aprender e dividir com o público”, disse Jonathan Azevedo, emocionado por tantos desafios profissionais e pessoais.

“Essa é a primeira novela que eu tenho a oportunidade de começar do início, nunca tinha feito. Eu sempre fiz participações e seguir dali até o fim. Até meu coração está muito acelerado, estou ansioso para que o público veja esse trabalho. Não sei se vocês vão se apaixonar ou odiar o Odilon, mas o trabalho está sendo feito para equilibrar para vocês decidirem. Mas ele está sendo feiro com muito amor, cuidado e carinho”, antecipou o ator.

PARAENSES

No núcleo indígena de ‘Terra e Paixão’, Daniel Munduruku será o pajé conselheiro da trama. Mas também temos outra paraense na novela. A atriz Luciana Malcher será a empregada doméstica que trabalha na casa dos La Selva.

“Fico na mansão do de Antônio e Irene (Gloria Pires), provavelmente sei de muitas coisas e segredos. Vivo sob a supervisão de Angelina, que é Inez Viana. Como todos sabem, o Walcyr ‘não dar ponto sem nó ", então tem muita coisa pela frente”, contou Luciana.

Sempre mantendo o mistério da trama, a paraense soma mais de dez novelas, ela fez parte de ‘Império’ e ‘Espelho da Vida’. Nesta primeira, ela era Claraíde que sabia da movimentação de José Alfredo (Alexandre Nero) e Maria Marta (Lilia Cabral). Já em ‘Espelho da Vida’, ela foi Bendita e Débora Martins.

“Agora estou em mais um desafio que é de dar vida a essas pessoas que garanta o bem estar das outras que convivem, afinal de contas eu preciso agradar aí meus padrões, Antônio é chegado a um frango com quiabo e Irene já aprecia a culinária com mais requintes, então tenho que ser de forno e fogão (risos)”, conta Luciana.