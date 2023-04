'Terra e Paixão' reúne elenco e convidados em festa de lançamento

No dia 08 de maio, 'Terra e Paixão' estreia na Tv Globo em horário nobre. A nova novela das nove, assume o lugar de 'Travessia'.

O emissora reuniu o elenco da trama em uma festa de lançamento na noite de desta seguda-feira, 24, no Jockey Club, na Gávea, no Rio de Janeiro. O Grupo O Liberal marcou presença no evento.

"Sinônimo", eternizada por Chitãozinho e Xororó, é a trilha sonora da novela. A música foi lançada em 2004 e agora ganhou uma versão para a trama. A dupla e a cantora Ana Castela fizeram o show na festa de lançamento da novela, que foi regada a muita animação e bons drinks.

Chitaozinho e Xororó cantaram algumas canções que estiveram nas novelas globais, fazendo uma viagem pelo tempo, inclusive, ao cantarem 'Evidências', o público fez um coro, emocionando os cantores.

'Terra e Paixão' é uma trama rural que aborda temas sociais, entre eles, os assuntos indígenas, mas o poder dentro da família também é destaque.

O paraense Daniel Munduruku interpreta um pajé na trama.

Passando na fictícia Nova Primavera, a novela escrita por Walcyr Carrasco promete prender os telespectadores. "Eu amo meu público, então a expectativa é maior minha, do que deles, porque e quero que todo mundo goste, que eles amem e sintam as emoções que estou contando, que são as emoções que eu sinto. A minha expectativa mesmo, é de compartilhar com o público essas emoções", revelou o escritor.

Bárbara Reis fará a sua estreia como protagonista. Ela viverá Aline que se divide entre o amor de dois irmãos Caio e Daniel, vividos por Cauã Reymond e Johnny Massaro, respectivamente. A personagem é batalhadora e não será tão indefesa assim, característica vista em algumas 'mocinhas'. "Eu vejo a Aline, com certeza, diferente de algumas protagonistas, e isso vem muito da simplicidade dela. Ela é uma mulher que só existe, mas existe em verdade. Ela é muito nobre entre os ideias dela, acredita na verdade, caminha sempre em frente. A aline executa as coisas na força da ação. Então, por conta disso acho que ela é muito diferente. Isso tudo traz uma potência muito especial e encantadora", explicou.

Com um look pink glamuroso, feito por Carlos Medina, Bárbara falou sobre essa expectativa de fazer a sua primeiro protagonista e em horário nobre: "Parece que está tudo bem, mas não está (risos). Estou bastante nervosa, com uma expectativa muito alta, mas muito feliz. Felicidades é meu sobre nome".