Regina Duarte pode voltar à TV Globo como vilã do remake de Vale Tudo

Regina Duarte pode voltar à TV Globo para ser vilã do remake de Vale Tudo. A atriz saiu da emissora carioca para virar Secretária de Cultura do Governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o portal Leo Dias, as movimentações nos bastidores pelo retorno de Regina para a empresa tem ganhado força.

Vale Tudo é uma das produções mais importantes da emissora. Regina aparece entre as cotadas para viver a vilã principal da história, a emblemática Odete Roitman, interpretada pela atriz Beatriz Seagall.

A TV Globo estaria planejando contar com atores consagrados na nova versão da novela. Regina Duarte viveu a mocinha Raquel Accioli, em Vale Tudo. Porém, o nome de Regina também enfrenta resistência devido os caminhos da vida pública da atriz nos últimos anos.

Regina deixou a Globo em março de 2020, após 50 anos de contrato, para assumir o cargo de secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro, uma posição que durou menos de três meses. Regina também era contra a vacina da Covid-19 e defendeu pautas negacionistas.

O remake será adaptado por Manuela Dias. A primeira versão foi assinada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A previsão de estreia é para março de 2025, no lugar de Mania de Você, novela que substituirá Renascer às 21h. A escolha de Vale Tudo leva em consideração o ano de celebração do aniversário de 60 anos da Globo.