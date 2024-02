Renascer: Personagem de Juliana Paes aparece quase irreconhecível na segunda fase da novela

Na segunda fase da novela "Renascer", a atriz Juliana Paes, de 44 anos, que interpreta a personagem Jacutinga, teve uma mudança radical no visual, devido o pulo temporal de 30 anos na narrativa da novela. Isso fez com que a atriz aparecesse quase irreconhecível em cena, com o uso de maquiagem pesada para deixá-la envelhecida.

A personagem Jacutinga, que é a dona do bordel do vilarejo onde se passa a história, já foi vivida por Fernanda Montenegro na primeira versão da trama, em 1993. A aparição da atriz caracterizada na segunda fase da novela movimentou as redes sociais.

VEJA MAIS

Segundo o Portal Extra, Juliana Paes comentou a construção da imagem da personagem. "Jacutinga usa um figurino colorido e um cabelo volumoso na primeira fase. Ela ocupa espaço. É uma dessas pessoas que têm um pacto com a vida e decidiu não ser mais uma vítima. Ela transformou suas dores em fogo para viver. Nesta segunda fase, uso próteses no rosto para criar esse envelhecimento. O tempo marcou o rosto dela, mas Jacutinga mantém uma vaidade", explica ao portal.

"Eu não imponho nenhuma barreira quando o assunto é o visual das minhas personagens. Gosto de estar desmontada, descabelada... Quando a gente se vê no espelho, a personagem já está posta ali. Tenho plena consciência de que com 44 anos não vou ter o mesmo tom de voz de uma mulher de 70, por exemplo, mas a caracterização já é metade do meu trabalho nesse projeto", finaliza.