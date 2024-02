Renascer: internautas relembram menção a Jacutinga em 'Pantanal' e Juliana Paes reage

Interpretada por Juliana Paes, Jacutinga é dona do bordel da região onde vive no interior da Bahia, em “Renascer”. O que surpreendeu os internautas foi a menção à personagem na novela “Pantanal”, de 2022, feita por José Lucas de Nada (Irandhir Santos). A atriz, que é parte do elenco das duas tramas, se surpreendeu.

“Vó Jacutinga, dona da corrutela onde nasci e fui criado, me ensinou que lugar de mulher é onde ela quiser”, fala José Lucas. Ele, apesar de ser um dos filhos de José Leôncio (Renato Góes / Marcos Palmeira), foi criado no bordel da avó. Jacutinga, em “Pantanal”, foi interpretada por Glaucia Rodrigues. A personagem homenageava Fernanda Montenegro, atriz responsável por dar vida à personagem na primeira versão de “Renascer”.

Os dois folhetins da Globo foram escritos por Benedito Ruy Barbosa, com remake de Bruno Luperi - neto do autor. Em “Pantanal”, Juliana Paes interpretou Maria Marruá, mãe de Juma Marruá (Alanis Guillen).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)