Karol Conká afirma que já considerou um retorno ao BBB no futuro

Karol Conká, que além de cantora, ficou conhecida por ter uma eliminação recorde de 99,17% no BBB, afirmou voltaria ao reality no futuro. A ex-BBB diz também que o público ainda a deixa confusa sobre como sua participação foi vista no programa.

“Fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, porque eles sentem falta daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: ‘Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também”, disse ela em entrevista à revista Quem.

Questionada se voltaria para a casa mais vigiada do Brasil, a rapper garantiu que sim. “Eu voltaria numa edição daqui a uns anos, mas hoje, no momento, está bem gostoso viver aqui fora. O Brasil não deixaria eu dizer não”.

Sobre o BBB 24, a cantora explica que não está acompanhando muito a atual edição e ainda não tem nenhum participante favorito. “Não tenho uma torcida declarada e nem muita opinião sobre essa edição. Não estou acompanhando muito bem, mas, pelo pouco que já vi, estou achando agitado”, pontuou.

Ela também deu opiniões sobre que tipo de brother ou sister prende a sua atenção o reality. “Eu gosto do participante espontâneo, aquele que é divertido, que tem seus momentos de ira também, o participante que não finge”.