BBB 24: Qual BBB Karol Conká participou? Veja a trajetória da cantora no reality show

Karol Conká, 37, fez uma participação inesquecível no Big Brother Brasil 2021, ainda mais por ser a sister com mais votos de rejeição de todo o programa, com 99,17% de votos do público em um ‘Paredão’ com Arthur e Gilberto.

Na casa, a cantora se destacou pela personalidade carismática e sincera, além de brigas com Lucas Penteado e outros jogadores. Em poucos dias, fez amizades com os brothers e dançou ao som da própria música, assim como levantou debate sobre pautas sociais. Conhecida pela música ‘Tombei’, lançada em 2015 em parceria com o Tropkillaz, Conká vem consolidando a carreira artística há duas décadas.

Carreira artística

Ainda na adolescência, a rapper paranaense lançou o EP “Karol Conka” (2001), mas precisou pausar a carreira por quase 10 anos devido a gravidez de seu filho, Jorge Conka. Em 2012, lançou uma música com Projeta, que também participou do grupo “Camarote” no BBB 21.

Depois, divulgou o CD “Ambulante”, em 2018, e foi ganhando reconhecimento nacional.

BBB 21

No reality show, Karol foi destaque da edição devido a comportamentos e falas polêmicas. Ao sair, foi uma das celebridades mais “canceladas” nos últimos anos.

“O mais legal dessa experiência é o autoconhecimento, é se perceber naquela situação tão desagradável. Eu tive picos de atitudes maldosas, mas isso não me define como uma pessoa do mal”, disse ela em entrevista ao ‘Encontro’.

Apesar da polêmica e inúmeras críticas, a cantora afirmou que participaria novamente do reality por ser “atrevida e corajosa”.

Participação de Karol Conká no BBB 21

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)