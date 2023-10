Gleici Damasceno tira fôlego da web ao exibir curvas em foto de biquíni

A campeã do Big Brother Brasil 18 Gleici Damasceno, 28, deixou os fãs e seguidores boquiabertos após compartilhar nesta segunda-feira, 30, uma foto tomando sol durante viagem no litoral do Ceará. No registro, a atriz exibe o corpo em boa forma com um biquíni de crochê colorido, tranças e óculos escuros.

Elogios não faltaram nos comentários do post. “Nossa, que gata é essa mulher! Um verdadeiro espetáculo da natureza!”, comentou uma seguidora. “Sempre maravilhosa! Está linda, Gleici”, disse outra. “Você arrasa de todas as formas! Sou fã”, afirmou mais uma.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)