Leonardo Miggiorin conta o que mudou após ter revelado sua orientação sexual

Aos 41 anos, Leonardo Miggiorin diz que ter falado publicamente sobre sua orientação sexual o fez encarar a vida com mais coragem. “Não quis mais fingir que era outra pessoa”, afirma ele, que contou recentemente ser gay. No elenco da segunda temporada da série “Vicky e a musa” (Globoplay) e da versão brasileira da peça “The boys in the band”, que estreia nesta terça-feira (31) em São Paulo, entre outros projetos, o ator pode ser visto ainda nas reprises de “Mulheres apaixonadas” (Globo) e “Senhora do destino” (Viva).

Segundo o ator, “que bom que o tempo passou e eu mudei” (risos). Ele diz que começou a trabalhar ainda adolescente. "É como ver uma foto sua antiga. Às vezes me dá um pouco de angústia porque me sinto melhor do que eu era antes, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eu sofria demais com coisas pequenas. Tinha medo de julgamentos", explicou.

Leo afirmou que foi um processo natural a fase de se assumir. "Ganhei mais autonomia e fiquei mais velho, comecei a achar um pouco ridículo não integrar essa questão nas minhas publicações. Não foi com a intenção de divulgar algo íntimo, pessoal, e, sim, de não fugir mais desse tema, a sexualidade. Não quis mais fingir que era outra pessoa. Estou curioso pra entender como será minha carreira agora. Na minha vida pessoal, nada mudou. O que aconteceu foi um processo de me tornar mais autêntico, de encarar a vida com mais coragem".