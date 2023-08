Leonardo Miggiorin se declara no aniversário do namorado diretor

No ar nas reprises de "Mulheres apaixonadas" em "Vicky e a musa", série do Globoplay, Leonardo Miggiorin usou as redes sociais para se declarar ao namorado, o diretor comercial e produtor João Victor Amado, que está fazendo aniversário. O ator de 41 anos publicou uma foto com o companheiro e escreveu na legenda: "O amor é impreciso".

Os dois estão juntos há três anos e meio, mas o relacionamento só foi revelado publicamente nas redes sociais em maio. Em recente entrevista ao O Globo, Leonardo explicou o motivo de ter tornado o namoro público. “Não faz mais sentido publicar fotos com todos os meus amigos e não postar do cara com quem namoro. Minha comunicação estava muito fragmentada e, por causa disso, estava me escondendo e me isolando. Por outro lado, era como se não apoiasse a luta LGBTQIAP+”, disse o ator.

Leonardo ficou famosos por interpretar o personagem Shao Lin em "Senhora do destino", e o rebelde Rodrigo, de "Mulheres apaixonadas".