‘Mulheres Apaixonadas’: a briga entre pai e filho, César e Rodrigo; veja como termina

Na trama de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o icônico embate entre José Mayer e Leonardo Miggiorin já começa no segundo capítulo da novela de forma dramática com a morte de Isabel (Chris Bonna).

A relação entre pai e filho é marcada pelo luto de Rodrigo (Leonardo Miggiorin), que não supera a morte da mãe e acusa o pai de a ter matado devido à infidelidade. Com o passar dos capítulos, a relação só piora quando César segue em frente e começa a namorar Laura (Carolina Kasting).

Enfurecido, o rapaz não aceita o relacionamento e inferniza a vida do casal a ponto de ocasionar o término. É apenas na reta final da trama, e após uma série de conflitos entre os dois, que César e Rodrigo se acertam com ajuda de Helena (Christiane Torloni).

Posteriormente, o garoto aceita o relacionamento de César e Helena, com quem tem um final feliz na trama. Além do mais, Rodrigo realiza o sonho de se tornar sócio de Cláudio (Erik Marmo) e Diogo (Rodrigo Santoro) na loja de motocicletas.

Na vida amorosa, o personagem de Miggiorin termina ao lado de Paulinha (Roberta Gualda), após ter se apaixonado por Clara (Alinne Moraes), Gracinha (Carol Castro) e Edwiges (Carolina Dieckmann).

