Amor Perfeito: o que aconteceu com o filho de Maria na novela das 6 da TV Globo?

Quem acompanha Amor Perfeito, novela das 6 da Globo, torce para que o protagonista mirim Marcelino (Levi Asaf) finalmente descubra quem são seus pais biológicos. Deixado na porta de um orfanato, Marcelino foi criado por clérigos em um lar cheio de amor, no entanto, sente o vazio de desconhecer a sua origem.

Mas, o que aconteceu com o filho de Maria na novela Amor Perfeito?

Tudo começou quando Maria Elisa, a Marê (Camila Queiroz), foi injustamente acusada de assassinar o pai Leonel (Paulo Gorgulho), sendo presa ainda grávida.

Em uma tentativa frustrada de fuga, Marê deu à luz ao menino no meio de um matagal. Com as autoridades policiais atrás da fugitiva, Maria Elisa entregou o bebê para uma colega, que fugiu com a criança no colo.

A amiga, então, acabou sendo morta, deixando a criança abandonada em uma área de mata. O menino foi salvo por uma pessoa coberta por uma túnica branca, podendo ser uma figura divina, como Jesus Cristo.

Marcelino acabou sendo deixado pela divindade na porta da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto, onde o Frei João optou por criar o menino junto com os outros eclesiásticos.

Marcelino reencontra os pais, mas não sabe quem eles são

Um dos grandes marcos da trama é o fato de Marcelino ter, finalmente, encontrado os pais biológicos, Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida). No entanto, o casal não sabe que o garoto é o filho perdido e convive com ele com muito afeto por sentirem uma forte conexão entre si.

