Eslovênia desabafa sobre término com Lucas Bissoli: 'É um momento bem difícil'

A ex-BBB Eslovênia Marques se pronunciou pela primeira vez desde que ela e o ex-namorado Lucas Bissoli pegaram os fãs de surpresa e anunciaram o término do relacionamento. Na manhã desta quinta-feira (9), a modelo agradeceu o apoio dos fãs e disse que decidiu passar um tempo com a família após a separação.

No Instagram, a modelo contou que está na terra natal, em Pernambuco, desde ontem. Ela aproveita a nova fase ao lado dos amigos e família para lidar melhor com a separação.

"Realmente, não é um momento fácil, não é? É bem difícil, mas também não posso parar minha vida. Tem muita coisa que planejei esse mês, os projetos e trabalho. Enfim, eu vim aqui para agradecer a vocês pelas mensagens de apoio que recebi, muito obrigada”, disse a ex-sister.

Quando Lucas e Eslovênia terminaram?

Na última segunda-feira (6), o ex-casal chocou os seguidores com notas informando que não estavam mais juntos. No perfil da ex-sister, a assessoria reforçou que o término não foi escolha da pernambucana.

"Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", diz um trecho.

Já no perfil do engenheiro, ele exaltou as qualidades da ex-companheira e pediu compreensão dos fãs que acompanham o relacionamento desde a penúltima edição do Big Brother Brasil.

“Ao longo de todo esse período compartilhando nossa vida, foi uma experiência verdadeiramente incrível conviver ao lado dessa mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce. Sempre carregarei memórias preciosas e recordarei o quanto cresci como ser humano ao seu lado. Quero que o afeto e respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor. Espero que todos respeitem este momento", escreveu Lucas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)