José Loreto se desculpa por mandar mensagem para ex-BBB Eslovênia: ‘Não sabia que namorava’

O ator José Loreto, de ‘Vai na Fé’, foi acusado na última semana de ‘dar em cima’ de Eslovênia, namorada do ex-BBB Lucas Bissoli. Em resposta, o artista compartilhou um vídeo nesta terça-feira (1º), para contar a sua versão do fato e afirmar que entrou em contato com o casal para se desculpar.

“O que aconteceu foi: sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Isso aconteceu comigo, acontece, e eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia e não sabia que namorava”, explicou Loreto.

Após visualizar a imagem, o ator teria respondido instantaneamente o stories de Eslovênia e feito um elogio. Ainda segundo ele, a interação não passou disso, já que não insistiu no contato com a ex-BBB.

“Assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu procurei o perfil do Lucas e mandei mensagem, que ele ainda não visualizou. Mas lá, eu expliquei a situação, pedi desculpas. Se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer e achar que fui um mau-caráter, e que ‘o meu está guardado’ Cruzes…”, afirmou Loreto.

Para Lucas Bissoli, a atitude foi vista como ‘mau-caráter’ da parte de Loreto. O ator se desculpou novamente e refletiu sobre a necessidade de julgamentos e conclusões imediatistas.

“Com toda a sinceridade, eu peço desculpa ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal. (...) O mundo está sedento por julgamentos e conclusões imediatistas e violentas. Vamos tentar um olhar mais empático e amoroso em relação a nós mesmos e aos outros? Nada tem apenas um ponto de vista”, finalizou.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)