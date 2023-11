Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, aceitou participar do BBB 24, afirma colunista

Chico Moedas, youtuber e ex-namorado da cantora Luísa Sonza, pode estar no elenco do BBB 24, conforme publicou o colunista Thiago Sodré. Segundo a coluna, o convite foi feito pela TV Globo e o influenciador digital, que ficou conhecido após ser “muso” de um hit composto por Sonza, teria dito sim.

A edição 24 do reality show Big Brother Brasil tem estreia prevista para janeiro do próximo ano. Caso a informação do colunista seja mesmo confirmada, a Rede Globo estará seguindo a mesma estratégia já utilizada em outros programas, seus e de outras emissoras, de convidar pessoas famosas, com histórias viralizadas nas redes sociais.