Terra e Paixão: onde foi gravada e quando começa a próxima novela das nove?

A nova novela das 9 "Terra e Paixão" começa na próxima segunda (8) e o público já está curioso para saber mais sobre a nova trama, os cenários e todo o elenco. Parte da novela foi gravada no Mato Grosso do Sul, onde está localizada a fazenda Annalu, um dos cenários principais da trama.

A expedição por essas áreas conta, de um lado com a floresta e do outro com as atividades agropecuárias.

Walcyr Carrasco, que em suas duas últimas novelas das 9 passeou pelos estados do Tocantins ("O Outro Lado do Paraíso") e do Espírito Santo ("A Dona do Pedaço"). Desta vez, o autor revela que se inspirou em sua própria família para construir a trama central.

"Meu tio foi missionário em Dourados (Mato Grosso do Sul), quando eu era criança, e lembro que fui visitá-lo com a minha mãe. Foi uma viagem inesquecível, que me marcou muito, onde conheci a famosa terra roxa, ou como também se diz, terra vermelha, uma terra muito fértil. Isso ficou em minha memória."

O escritor relata ainda que voltou duas vezes ao estado do Centro-Oeste para conhecer melhor as tecnologias utilizadas no campo e que ficou impactado com a experiência.