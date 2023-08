Terra e Paixão: Irene propõe acordo para não entregar Luigi a Antônio

Luigi (Rainer Cadete) tentou esconder seus segredos da família La Selva e contratou uma atriz para fingir ser sua mãe rica, mas não demorou para ser descoberto. Em "Terra e Paixão", Irene (Gloria Pires) flagrou Roma (Grace Gianoukas) fazendo teatro na rua e propôs um acordo ao genro para não revelar a verdade sobre a farsante para Antônio (Tony Ramos).

Irritada com Luigi, a mãe de Petra (Debora Ozorio) convida a artista para uma conversa em casa e, para conseguir levá-la até a mansão dos La Selva, afirma ter uma proposta de emprego. Irene então arma um almoço e surpreende o italiano que se depara com sua "mãe" na casa dos sogros.

Irene pergunta se o genro gostou de rever sua "mamma" e o deixa chocado. Ele até tenta se explicar, mas a sogra não o deixa terminar a frase.

"Eu me sinto uma idiota! Não, Luigi. Dizer que é brincadeira não basta. Se não me der uma boa explicação, vamos para a polícia agora mesmo. Isso se eu não te jogar nas mãos do Antônio antes", ameaça.

O italiano insiste em falar e abre o coração para Irene, contando as reais intenções com Petra além do golpe pensado para garantir a fortuna da família. Disposta a usar a informação recém descoberta contra Luigi, a esposa de Antônio faz uma proposta que inclui o relacionamento dele com Petra e planos para destruir Agatha (Eliane Giardini).

"Acho que vai gostar da minha proposta. Continue casado com a Petra, o Antônio gosta de você. Sozinha, a Petra nunca conseguirá a sucessão, mas com você ao lado, com meu apoio, você pode ser o sucessor", garante.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)