Terra e Paixão: Jurecê prevê tragédia dentro de mansão da família La Selva

Em "Terra e Paixão", Jurecê (Daniel Munduruku) prevê uma tragédia envolvendo a própria neta Yandara (Rafaela Cocal) dentro da mansão dos La Selva. A garota é convidada para um jantar com a família do namorado, na fazenda de Antônio (Tony Ramos), e aparece ensanguentada na visão do avô.

VEJA MAIS

Tudo acontece quando o pai de Franco (Gil Coelho) está de passagem pela cidade e é convidado pelo marido de Irene (Gloria Pires) para o evento fechado. O gerente do banco da cidade então leva Yandara até o local, junto da família.

Enquanto todos estão no jantar, Jurecê prevê a tragédia com a neta e fica abalado ao ver Yandara coberta de sangue na sala da casa do pai de Petra (Debora Ozório). Desesperado, o indígena liga para a jovem, explica a situação e pede que ela volte para casa.

A namorada de Franco ignora o pedido do avô, já que não quer desapontar o sogro e desliga o telefone. Como única alternativa para salvar Yandara, o pajé invade a mansão enquanto todos jantam ao lado dos La Selva.