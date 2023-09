Terra e Paixão: Caio reconhece homem ligado ao assassinato de Daniel; veja quem é

Caio (Cauã Reymond) não abre mão de desvendar o mistério envolvendo a morte de Daniel (Johnny Massaro) em "Terra e Paixão". Após a morte de Dalva, uma das suspeitas no caso do advogado, Marino (Leandro Lima) descobre filmagens da câmera de segurança do hospital onde a mulher estava e chama o namorado de Aline (Bárbara Reis) e Jonatas (Paulo Lessa) para fazer o reconhecimento.

Ao encontrar os filhos de Agatha (Eliane Giardini), o delegado conta para a dupla que um rapaz desconhecido foi visto nas câmeras enquanto andava pelos corredores do hospital durante o período em que Dalva esteve internada.

"Olha aqui, ele pegando uma roupa de enfermeiro e tentando entrar na UTI, só que não conseguiu. Vejam, nessa imagem, ele conseguiu entrar no quarto da Dalva. Depois que ela foi transferida da UTI. Ele ficou lá dentro alguns minutos, depois saiu", completa o delegado.

Em seguida, Jonatas conta a Marino que o homem deve ser o suspeito que pediu para Dalva incriminá-lo pela morte de Daniel. Quando Marino dá zoom nas imagens, os irmãos ficam chocados ao notar que é Sidney quem aparece.