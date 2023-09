Terra e Paixão: Petra confunde Rodolfo com abusador e atira contra ele

O passado traumático envolvendo o abuso sofrido por Petra (Debora Ozório) foi exposto para toda a família após Antônio (Tony Ramos) descobrir e pressionar a agrônoma para contar toda a verdade. Em "Terra e Paixão", a filha do fazendeiro se dopa de remédios e, ao acordar, acaba tendo um surto e confunde o seu abusador com Rodolfo, atirando contra ele com uma das armas do pai.

Rodolfo, pai de Franco (Gil Coelho), é convidado para um jantar organizado por Antônio e, já na mansão dos La Selva, ele é apresentado à coleção de armas do fazendeiro. Logo em seguida, o pai de Caio (Cauã Reymond) guarda seu arsenal, mas acaba esquecendo uma das peças, a que causará a tragédia cometida por Petra.

Petra acorda zonza após ter tomado vários remédios e fica com medo por achar que está sozinha em casa. Nervosa, a irmã de Caio liga para Hélio (Rafa Vitti) e pede a ajuda do engenheiro para sair do local.

Ao chegar próximo da sala de jantar, a noiva de Luigi (Rainer Cadete) avista Rodolfo e entra em pânico por achar que o pai de Franco é o homem que a abusou na infância. Ela decide se trancar no escritório do pai para se esconder do rapaz, avista e pega a arma deixava por Antônio e desce novamente para o cômodo onde a família está.

Quando Petra aparece chorando na sala portando a arma, todos ficam assustados e ela aponta o revólver para Rodolfo, que fica nervoso e não entende. Nesse momento, Hélio, que chegou na mansão há pouco tempo, tenta alertar a moça de que ela está confusa, mas Petra não dá ouvidos e atira contra o pai de Franco.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)