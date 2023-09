Irene impede divórcio de Petra em Terra e Paixão: 'Te interno em uma clínica psiquiátrica'

Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) perceberam que a melhor escolha é a separação. O italiano confessou que está apaixonado por Anely (Tatá Werneck) e a caçula de Antônio (Tony Ramos) deixou claro que gosta de Hélio (Rafa Vitti). A dupla contou a novidade para Irene (Gloria Pires) e a ricaça ameaçou internar a garota se ela levasse o divórcio adiante.

Ao ouvir a novidade, a esposa de Antônio pergunta à filha e ao genro se os dois estão loucos e a agrônoma imediatamente confessa sua paixão pelo engenheiro e argumenta que não há qualquer motivo para seguir casada com Luigi.

"Não sabe nem o que está falando. Há duas noites estava atirando no pé desse Hélio. Podia até ter matado o rapaz. Agora diz que quer se separar do seu marido para ficar com ele?", grita Irene.

Antes que a garota continue tentando convencer a mãe, Irene deixa claro que é contra o divórcio, ameaçando colocar Petra em um hospital. "E não tente passar por cima das minhas ordens! Se vocês se separarem, eu te interno numa clínica psiquiátrica e mando jogar a chave fora! Você não sai de lá nunca mais", afirma, deixando a agrônoma aos prantos.