'Fuzuê': Atriz Giulia Gayoso interpreta Bebel quando era jovem na trama da TV Globo

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, a atriz Giulia Gayoso volta às telas da emissora para interpretar a versão jovem de Bebel, vivida por Lilia Cabral, a matriarca dos Montebello e administradora de uma rede de joalherias com a filha Preciosa (Marina Ruy Barbosa). No passado, a versão mais nova de Bebel estudava música, mas acabou deixando de lado todos os sonhos para se dedicar à família.

A atriz surge na trama das 19h no episódio 26, segundo o Wikipedia. Além de Bebel, Giulia também foi a versão infantil de Márcia (Carolina Dieckmann). no filme "Onde Andará Dulce Veiga?".

Biografia de Giulia Gayoso

Nascida em 1 de janeiro de 1998, em São Paulo (SP), Giulia Gayoso é uma atriz e modelo brasileira que ganhou reconhecimento ao ser escolhida para o elenco da novela "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz", que estreou em agosto de 2016, na TV Globo. Desde a infância, Giulia participou de diversas campanhas publicitárias em televisão, revistas, catálogos e desfiles.

Em 2007, teve aparições no "Programa do Dedé" e no "O Comando Maluco", no SBT, e em 2014 fez uma participação especial em "Chiquititas", também na emissora de Silvio Santos.

Após passar por vários testes, ela foi selecionada para o elenco de "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz", na versão de Juliana, uma jovem de personalidade forte que busca liberdade e desafia as ordens de seu pai, Ricardo, interpretado por Marcos Pasquim. Natural de São Paulo, Giulia se mudou para o Rio de Janeiro (RJ) para a gravação da novela.

Qual a história de Bebel em "Fuzuê"?

Matriarca dos Montebello, Bebel (Lilia Cabral) é uma mulher elegante, discreta e tímida. Administradora da rede de joalherias, ela divida a função com a filha Preciosa (Marina Ruy Barbosa), com quem não se dá muito bem. Bebel muda o rumo dos negócios e popularizar um pouco a marca, algo que a filha nunca concordou. Quando jovem, estudava música, mas abandonou todos os seus sonhos para se dedicar inteiramente à família. Com a descoberta da existência de uma filha ilegítima do marido, fruto de uma traição, Bebel reverá as próprias decisões e atitudes.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Rayanne Bulhões)