Fuzuê: quem é Alícia Braga e Silva, personagem de Fernanda Rodrigues na novela?

Em "Fuzuê", Fernanda Rodrigues dá vida à Alícia Braga e Silva, a mais empolgada dos filhos quando o assunto em questão é a loja da família, apesar de não levar jeito para o negócio. Considerada a "Rainha da Fuzuê", a moça trabalha no local e, há anos, é a garota-propaganda do estabelecimento de Nero (Edson Celulari).

Quem é Alícia em "Fuzuê"?

Na trama, o sonho de Alícia é entrar para a alta sociedade, mas ela acredita que sua imagem de bagunceira não ajuda a alcançar o sonho. Para tentar chegar onde quer, ela tem em mente o desejo de gourmetizar a Fuzuê, tornando a loja do pai um ambiente mais sofisticado e frequentado.

Uma das características da filha de Nero é o seu jeito protetor. A personagem de Fernanda Rodrigues é bastante apegada à família, especialmente ao pai, e cuida dos irmãos como se fosse a mãe.

Alícia é casada com Claudio (Douglas Silva), o "ombro direito" da esposa quando o assunto é apoiar suas ideias. Ela e o desenvolvedor são pais de Valentina (Maria Flor Samarão), que, diferente do pai, não embarca nos planos da filha de Nero.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

