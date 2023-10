Fuzuê: que horas começa a novela hoje?

A nova novela das sete, substituta de "Vai Na Fé", entrou para a programação da TV Globo em agosto deste ano. Fuzuê conta a história de Luna (Giovana Cordeiro), com foco na busca da jovem pelo tesouro desaparecido na loja Fuzuê, onde sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo), também sumiu no início da trama.

Que horas começa "Fuzuê"?

Hoje, terça-feira, o capítulo de "Fuzuê" começa às 19h40, com duração de 50 minutos, ao final do jornal local de cada região. Em seguida, a TV Globo exibe o Jornal Nacional, apresentado por Renata Vasconcellos e William Bonner.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

Quem é o vilão de "Fuzuê"?

Preciosa é a grande vilã da novela das sete, além de ser a primeira interpretada por Marina Ruy Barbosa na carreira. Herdeira da fortuna dos Montebello, ela é administradora de uma loja de joias, filha de César Montebello (Leopoldo Pacheco) e Bebel (Lilia Cabral), com quem tem uma relação conturbada.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)