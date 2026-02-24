Andressa Urach grava vídeo com'rainha do pornô' e produtoras de conteúdo adulto

A influenciadora Andressa Urach, conhecida como MC Ímola, anunciou seu novo projeto musical ao decidir investir na carreira de cantora de funk. O clipe da música “Salva-vidas” foi gravado na última segunda-feira (23) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de nomes como a MC Pipokinha e Elisa Sanches, conhecida como a "rainha do pornô", gerando grande expectativa para a nova fase da artista.

“Eu tô trabalhando sério, me dedicando de verdade”, afirmou a artista sobre sua transição para o universo musical, marcando um novo capítulo em sua trajetória.

A produção do clipe de “Salva-vidas” ganhou destaque pela presença de figuras conhecidas no universo do conteúdo adulto. O vídeo contou com a participação da MC Pipokinha, que já havia colaborado com Andressa em conteúdos anteriores, e, principalmente, de Elisa Sanches, a 'rainha do pornô'. A escolha dessas parceiras sinaliza um caminho ousado para a carreira de MC Ímola no funk, buscando uma ampla repercussão. Apesar das gravações, o material ainda não foi disponibilizado nas plataformas digitais.

O nome artístico MC Ímola carrega um significado simbólico, remetendo à cidade italiana onde o piloto Ayrton Senna faleceu. O bordão associado à alcunha, “As curvas onde o melhor do mundo se perdeu”, serve para explicar a escolha de seu nome artístico.

Sonho de conquistar o Grammy Latino

Andressa Urach expressa um ambicioso objetivo em sua carreira musical: conquistar o Grammy Latino. Em entrevista concedida ao portal Purepeople, a cantora demonstrou confiança na possibilidade de alcançar a honraria, citando o crescente reconhecimento do funk brasileiro.

“Eu tô trabalhando sério, me dedicando de verdade. Acredito que minhas músicas falam de liberdade, de prazer, de quebrar tabu. Isso tem força pra conquistar muita gente. Se eu continuar nesse caminho, eu acredito que o Grammy é possível sim”, compartilhou Andressa, enfatizando o valor e o potencial de sua música para impactar o público.

Trajetória musical

Esta não é a primeira incursão da cantora no cenário musical. Andressa Urach já havia lançado uma faixa evangélica, intitulada “Noite Virou Dia”, que abordava momentos difíceis antes de sua conversão.

Em total contraste com seu trabalho atual no funk, ela conclui: “Hoje, como MC, eu canto sobre liberdade, prazer e diversão. São fases que me construíram, mas agora estou vivendo algo que é mais a minha cara.”

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)