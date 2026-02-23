Atriz pornô que fez sexo com cerca de 400 homens de uma vez revela gravidez: 'não sei o que fazer'

A criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue surpreendeu os seus seguidores neste domingo (22) ao revelar que está grávida de seu primeiro filho, por meio de um vídeo publicado em seu canal do Youtube. Ao longo das filmagens, a influenciadora aparece nos primeiros segundos ansiosa para saber se está realmente grávida e, alguns minutos depois, ela faz o teste e fica completamente chocada com o resultado positivo.

"Gente, eu definitivamente estou grávida... tipo, grávida mesmo. Então, vou ter que conversar com o ChatGPT sobre o que fazer agora, porque na verdade não tenho muita certeza. Eu não sei...", anunciou Bonnie Blue em sua conta oficial no Youtube.

Mas quem é o pai?

Após a criadora de conteúdo adulto confirmar a gravidez mostrando uma ultrassom de seu bebê, algumas pessoas começaram a se questionar sobre quem seria o pai do filho da influenciadora, visto que ela não havia revelado no vídeo. De acordo com informações publicadas pela revista Us Weekly nesta última semana, Bonnie Blue tinha justamente o objetivo de engravidar, então não teria sido uma gravidez não planejada.

O anúncio da gestação surge pouco tempos depois da criadora de conteúdo adulto afirmar ter tido relações com 400 homens de uma só vez, sem proteção, entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2025, no Reino Unido. Em junho do ano passado, Bonnie também chegou a ser expulsa da plataforma de conteúdo adulto Onlyfans depois de ter mantido relações sexuais com mais de mil homens em um período de 12 horas.

Nas mídias sociais, algumas pessoas acreditam que ela pode estar fingindo uma gestação. "Fingir uma gravidez só para conseguir 30 mil visualizações, caramba, isso é um novo fundo do poço", escreveu uma pessoa. "Recentemente sofri um aborto espontâneo e, se isso é uma encenação para chamar atenção, isso é realmente baixo da sua parte. Há pessoas por aí que estão desesperadas para ter filhos", disse outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)