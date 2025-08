Modelo revela o que sentiu após maratona sexual com mais de mil homens em 12 horas

A modelo e ex-produtora de conteúdo adulto Bonnie Blue, de 26 anos, ficou conhecida mundialmente ao quebrar um recorde mundial após ter tido relações sexuais com 1.057 homens em um período de 12 horas. A maratona de sexo foi realizada com fãs de diversas regiões em sua própria mansão, que fica localizada em Londres.

Em entrevista ao jornal The Sun, a criadora de conteúdo adulto expôs as ameaças de morte que teve que lidar e os sintomas físicos que sentiu após a realização de um esforço físico intenso. “Meu maxilar doeu mais do que qualquer outra parte do corpo. Minhas pernas também estavam em chamas. Faz seis meses que não saio sozinha. Simplesmente não é mais seguro”, revelou a modelo Bonnie Blue.

Além disso, o desafio gerou diversas críticas da mídia, inclusive de um dos participantes que afirmou que Bonnie não utilizou preservativo, o que fez com que ela colocasse a saúde de todos os presentes em risco. Depois dos inúmeros julgamentos, a modelo também foi banida da plataforma OnlyFans, onde costumava publicar os seus vídeos com classificação +18.

Documentário da vida de Bonnie Blue

Com a repercussão mundial da maratona sexual de Bonnie Blue, a modelo foi protagonista de um documentário que foi ao ar pela primeira vez na última terça-feira (29), no Channel 4, no Reino Unido. Para isso, a criadora de conteúdo adulto teve a sua rotina acompanhada durante seis meses pelos produtores da emissora britânica.

“Se fosse um filme sobre um músico, o trabalho dele estaria lá. Acho essencial mostrar o que ela faz”, explicou Victoria.

Ao assistir às cenas captadas pelas câmeras, a própria Bonnie disse ter ficado bastante surpresa com a quantidade de cenas explícitas mostradas durante o documentário, mas que depois entendeu a decisão da diretora Victoria Silverado ao longo do processo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)