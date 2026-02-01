Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Perfeita demais? Criadora de conteúdo adulto lamenta bloqueios nas redes por 'parecer' IA

A musa contou que, com o tempo, passou a lidar com a situação de forma mais prática e até irônica, transformando a desconfiança em parte da rotina.

O Liberal

A criadora de conteúdo adulto Flávia Barone, de 25 anos, de Ourinhos, no interior de São Paulo, teve perfis e conteúdos removidos de plataformas desde 2021 após ser alvo de denúncias recorrentes de usuários que questionavam a veracidade de sua imagem.

Segundo Flávia, os episódios não estavam ligados a violações explícitas das regras das plataformas. As remoções ocorreram devido à percepção de usuários de que sua aparência 'não parecia humana', em um cenário cada vez mais marcado por filtros, inteligência artificial (IA) e padrões estéticos irreais nas redes sociais.

Denúncias e questionamentos constantes

A paulista relata que esse tipo de questionamento surgiu logo no início de sua trajetória como criadora de conteúdo adulto, iniciada por uma questão financeira.

“Desde que eu comecei a criar conteúdo, isso virou algo constante. Eu era denunciada com frequência, como se a minha imagem não pudesse ser real. Em vários momentos, minhas fotos e vídeos eram sinalizados simplesmente porque as pessoas não acreditavam que aquilo existia de verdade. No começo, eu ficava sem entender o que estava acontecendo, porque eu só estava trabalhando”, relata Flávia Barone.

VEJA MAIS

image Após ter fotos vazadas, ex-criadora de conteúdo adulto é aprovada em concurso do Ministério Público
A mulher e outros 10 promotores foram aprovados em um concurso público para a promotoria do MP

image Mulher é multada em R$ 1 mil após gemidos altos em apartamento: 'Foram só 3 minutos'
O relato reacendeu o debate sobre gemidos, perturbação do sossego, direito de vizinhança e os limites da inviolabilidade da intimidade

image Vídeo adulto de Andressa Urach com o filho já foi lançado? Entenda a polêmica!
Após o anúncio na internet, a criadora passou a ser o centro das atenções em debates sobre casos de incesto na internet

A criadora explica que as remoções e bloqueios sempre estiveram ligados ao comportamento dos usuários e à forma como sua imagem era interpretada dentro das plataformas.

“Nunca existiu uma explicação técnica clara dizendo exatamente qual era o problema. O que ficava evidente era a reação das pessoas, que denunciavam por acharem que minha aparência não se encaixava no que elas consideravam possível. Não era algo comprovado, era uma percepção coletiva de que eu parecia ‘perfeita demais’ para ser real”, afirma.

Provando a existência real

Universitária de Nutrição, curso que iniciou após começar a produzir conteúdo adulto, Flávia conta que, com o tempo, passou a lidar com a situação de forma mais prática e até irônica, transformando a desconfiança em parte da rotina.

“Já teve situação em que eu precisei gravar vídeo sem maquiagem, sem filtro, ao vivo, virando o rosto, mostrando o corpo de vários ângulos, só para provar que eu não era inteligência artificial. Hoje eu acho engraçado, porque virou quase um procedimento padrão. Às vezes, para continuar trabalhando, eu preciso provar que eu existo”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sexo

Conteúdo Adulto

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

31.01.26 12h28

MÚSICA

Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

31.01.26 12h14

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

cinema

Filme de Sam Raimi joga protagonistas em uma ilha e subverte padrões de comportamento

Além de ser um filme de sobrevivência, sobre duas pessoas tentando se virar numa ilha deserta, o longa fala, principalmente, sobre relações de poder

01.02.26 7h27

FOLIA

Bloco Amor de Carnaval celebrou 11 anos com homenagem a Belém neste sábado, 31

O evento é tradição no pré-carnaval da capital paraense

01.02.26 10h58

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda