Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filme de Sam Raimi joga protagonistas em uma ilha e subverte padrões de comportamento

Além de ser um filme de sobrevivência, sobre duas pessoas tentando se virar numa ilha deserta, o longa fala, principalmente, sobre relações de poder

Estadão Conteúdo
fonte

Rachel McAdams, em "Socorro!" (Divu)

Náufrago, filme de Robert Zemeckis, imaginou como seria a vida solitária em uma ilha no meio do oceano; A Lagoa Azul, de Randal Kleiser, emocionou diferentes gerações com a história de dois jovens igualmente perdidos; e Socorro!, agora nos cinemas, é a união violenta dessas duas histórias.

Dirigido por Sam Raimi, cineasta por trás de filmes como A Morte do Demônio e da primeira trilogia Homem-Aranha, o longa-metragem tem uma proposta ousada: falar sobre um chefe e uma funcionária presos numa ilha no meio do nada após a queda de um avião.

Ele é Bradley (vivido por Dylan O'Brien, de Maze Runner), o novo chefe de uma firma importante, que assume o cargo após a morte do pai. É a síntese de um machista no poder: gosta apenas dos amigos da fraternidade, passa o tempo no escritório jogando minigolfe e privilegia os funcionários do sexo masculino.

Quem sofre com isso é Linda (Rachel McAdams), diminuída o tempo todo. Mas acontece o acidente de avião. E só os dois sobrevivem.

Raimi, sempre astuto na maneira de dirigir suas histórias, nunca deixa Socorro! cair naquilo que já foi visto em Náufrago ou em A Lagoa Azul. Além de ser um filme de sobrevivência, sobre duas pessoas tentando se virar numa ilha deserta, o longa fala, principalmente, sobre relações de poder.

Bradley exerce um controle excessivo sobre Linda - manda e desmanda, dá ordens sem sentido, a diminui. Mas como fazer isso quando se está em uma situação assim? A ausência da sociedade, neste caso, não provoca loucura, amizades com bolas de vôlei ou romances inesperados. É uma completa inversão de papéis, com Linda sendo muito mais necessária para Bradley do que o contrário. O chefe simplesmente não consegue sobreviver sem ela.

Com roteiro de Damian Shannon e Mark Swift, ambos de Baywatch: S.O.S. Malibu, o filme se torna um exame curioso, e um tanto inesperado, sobre essas relações e como nada se mantém no ar fora da sociedade que criou tais padrões.

Olhar

Raimi ainda inclui uma boa dose de sadismo nessa dinâmica - violência, bastante inesperada em alguns momentos, e até mesmo cenas escatológicas. Tudo, porém, com sentido. Nada à toa: é sempre com o olhar afiado para a sociedade.

Tudo bem que Socorro! perde o fôlego lá pela metade, quando o jogo de gato e rato entre os dois protagonistas se torna cansativo e um pouco previsível. Dá para imaginar os próximos passos, as decisões, os erros. Mas Rachel McAdams e Dylan O'Brien ajudam a segurar a atenção, com atuações bem acima da média - ela, em especial, faz um papel totalmente diferente do visto em produções como Diário de uma Paixão e Questão de Tempo.

No geral, é mais um bom filme de Sam Raimi, que volta à boa forma após o apenas mediano Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Criativo, provocativo, engraçado: é um diretor que parece ser um refresco em tempos turbulentos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

SOCORRO!

ESTREIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

31.01.26 12h28

MÚSICA

Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

31.01.26 12h14

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

expulsão

VÍDEO: confira o momento em que Jonas cai durante disputa que levou à expulsão no BBB 26

Participante foi retirado do reality após colocar em risco a integridade física do veterano durante o Big Fone

30.01.26 19h58

cinema

Filme de Sam Raimi joga protagonistas em uma ilha e subverte padrões de comportamento

Além de ser um filme de sobrevivência, sobre duas pessoas tentando se virar numa ilha deserta, o longa fala, principalmente, sobre relações de poder

01.02.26 7h27

BBB 26

Globo emite comunicado confirmando expulsão de PA do BBB 26; veja

Em comunicado, TV Globo confirma desclassificação por colocar integridade física de outro participante em risco

30.01.26 19h48

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda