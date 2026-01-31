Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

O cantor e compositor Arlindinho que cantou na festa do Big Brother Brasil 26, nesta sexta-feira (30), realizou um marco em sua carreira na última semana. O artista gravou um novo audiovisual diante de 4 mil pessoas em Manaus.

O trabalho consolida a primeira edição do projeto “Arlindinho das Antigas” fora do Rio de Janeiro.

O espetáculo aconteceu no Mercado de Origem da Amazônia, espaço que se tornou palco de uma noite histórica para o samba e para a cultura popular brasileira. A apresentação contou com participações especiais de ícones da tradição amazônica, como o Boi Garantido e o Boi Caprichoso, além do cantor Uendel Pinheiro, que juntos reforçaram a conexão entre o samba carioca e as manifestações culturais da região Norte.

Criado há 7 anos, o projeto “Arlindinho das Antigas” já se tornou um ponto de encontro tradicional para os amantes do samba no Rio de Janeiro. Realizado todas as segundas-feiras no Buraco do Rato, na Lapa, o evento reúne músicos, intérpretes e público fiel em noites que celebram clássicos do gênero e mantêm viva a memória das grandes obras do samba.

A noite em Manaus marcou não apenas a expansão do projeto para além do Rio de Janeiro, mas também um encontro simbólico entre o samba e a cultura amazônica. Ao unir tradições e públicos distintos, Arlindinho fortalece sua trajetória e reafirma o compromisso de levar o samba a diferentes regiões do país, celebrando a riqueza e a pluralidade da música brasileira.